Пять сибирских телекомпаний запустили проект «Территория спасения»

О сегодняшних буднях лечебных заведений рассказал Братская студия телевидения.

С момента открытия «Центров помощи и спасения» с диагнозом «здоров» больничные койки покинули почти четыре тысячи пациентов. Сегодня в медицинских учреждениях, построенных по инициативе промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски, борются за жизни 255 тяжелобольных.

Сердце каждого «Центра спасения» – мультиспиральный компьютерный томограф. На голову выше предшественников и по начинке, и по производительности. Он позволяет обследовать до сотни пациентов в сутки и ставить стопроцентно точный диагноз. Щадящая диагностика, как следствие сниженной лучевой нагрузки, бесценна именно сегодня, когда пациентам требуется неоднократное исследование лёгких.

– Томограф обладает более широким диапазоном диагностических возможностей. Аппарат так же обладает возможностью проведения низкодозовой томографии, чего не было в предыдущих, – Оксана Мазуренко, заведующая отделением лучевой диагностики ГБ № 5, г. Братск.

Благодаря своевременному оказанию необходимой помощи, в «Центрах» ставят на ноги тяжелобольных пациентов. Жительница Саяногорска Елена Георгиевна попала в медучреждение после недавно перенесённого инфаркта. Небольшая температура и сухой кашель были явными признаками развивающейся пневмонии, но страх снова попасть в больницу оказался сильнее. Как итог – поражение верхней части лёгких и госпитализация.

– Весь персонал очень внимательный, очень добрый, душевный. У всех такие глаза, которым веришь, надеешься, что тебе помогут, что тебя спасут, что тебе будет хорошо, и что не надо бояться. Не надо бояться больниц, – Елена Жужгина, пациентка «Центра помощи и спасения», г. Саяногорск.

История болезни со счастливым концом есть и в городе Шелехов. Владимир попал в реанимацию почти со стопроцентным поражением лёгких. Но медики справились. Сейчас пациент вспоминает пережитое уже с улыбкой на лице. В этих стенах он смог не только победить страшный вирус, но и найти друга.

Медики готовы к новому всплеску заболеваемости. Но профилактикой просят не пренебрегать. Соблюдение масочного режима и вакцинация дают реальный шанс не оказаться за стеклом, пусть и высокотехнологичной, но всё же больничной палаты.