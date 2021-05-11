Продавца магазина в Иркутске оштрафовали за незаконную продажу алкоголя

Чтобы избежать штрафа в 30 тыс. рублей женщина приобрела билеты в Узбекистан, сообщают в УФССП.

Гражданка проигнорировала предупреждение судебного пристава. Зная об этом, женщина приобрела билеты в Узбекистан.

При прохождении пограничного контроля в аэропорту Новосибирска ей отказали в регистрации на рейс. В этот же день на депозитный счет отделения поступила оплата задолженности в полном объеме.

Исполнительное производство окончено. Денежные средства перечислены в счет погашения задолженности взыскателю – ГУ МВД России по Иркутской области.