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Продавца магазина в Иркутске оштрафовали за незаконную продажу алкоголя

Чтобы избежать штрафа в 30 тыс. рублей женщина приобрела билеты в Узбекистан, сообщают в УФССП.

Гражданка проигнорировала предупреждение судебного пристава. Зная об этом, женщина приобрела билеты в Узбекистан. 

При прохождении пограничного контроля в аэропорту Новосибирска ей отказали в регистрации на рейс. В этот же день на депозитный счет отделения поступила оплата задолженности в полном объеме. 

Исполнительное производство окончено. Денежные средства перечислены в счет погашения задолженности взыскателю – ГУ МВД России по Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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