Капитальный ремонт дороги проведут в посёлке Хужир на острове Ольхон

Максимальная цена контракта составит 116 млн руб. Торги начнут в ближайшее время, сообщают в администрации области.

Подрядной организации предстоит отремонтировать 1,7 километра пути, провести работы по устройству земляного полотна и водопропускных труб, а также произвести устройство сборного покрытия, это будут – железобетонные плиты, нанести разметку, установить дорожные знаки и барьерные ограждения.

Посёлок Хужир расположен на территории центральной экологической зоны особо охраняемой природной территории Прибайкальского национального парка.

Обязательным требованием экологов является сбор и утилизация дождевой и талой воды с дороги, в которую попадают автомобильные жидкости. Поэтому вдоль ремонтируемого участка установят сборные ёмкости, воду из них будут вывозить в ближайший населённый пункт, где есть очистные сооружения. Отрезок, который предстоит привести в нормативное состояние, станет продолжением участка дороги, где уже идёт капитальный ремонт – это въезд в посёлок Хужир, протяженностью пять километров.

Напомним, что первую асфальтобетонную дорогу начали строить на острове Ольхон. Сейчас – это грунтовый участок длиной пять километров.

«На остров уже доставлено все необходимое для начала проведения работ, решен вопрос проживания специалистов подрядной организации. Начаты работы по устройству водопропускных труб. Далее будут проведены работы по устройству земляного полотна, укладка асфальтобетонной смеси, нанесение разметки, установка дорожных знаков и барьерных ограждений. Капитальный ремонт займет два года», – говорится в сообщении.