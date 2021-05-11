Более 11,5 тыс. заявок приняли специалисты Сервисного центра «Иркутской Энергосбытовой компании» с начала года

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 73,27%, сообщают в компании.

Специалисты Сервисного центра принимают заявки на технологическое присоединение к электрическим и тепловым сетям в зоне ответственности «Иркутская электросетевая компания» и тепловых источников «Байкальская энергетическая компания». Больше всего заявок поступает от жителей Иркутска, Иркутского и Шелеховского районов.

Заявки обрабатываются и в электронном виде направляются в филиалы сетевой компании и на источники теплой энергии, где рассматривается техническая возможность и точки присоединения. Оформляются технические условия, проект договора и другие необходимые документы. После они поступают на выдачу заявителю в личный кабинет или в офис сервисного центра. Специалисты уведомляют о готовности документов, организовывают подписание со стороны заявителя и разъясняют процесс выполнения мероприятий, оформляют договоры энергоснабжения, что значительно сокращает сроки подключения. В настоящее время заявки принимаются очно в офисах сервисного центра, также через личный кабинет.

Заявку на технологическое присоединение к электрическим и тепловым сетям можно подать через сайт компании во вкладке «Сервисный центр», где предлагается ознакомиться с документами регламентирующими порядок присоединения, тарифами. Так же в указанном разделе размещены бланки и образцы заполнения заявок и необходимый перечень документов, которые нужны для оформления процедуры, а также разъяснения по специфике подключаемого объекта, указаны зоны действия сетевых компаний. Здесь же указаны адреса и номера контактные номера телефонов офисов.

– В настоящее время более 30% от общего количества заявок поступает к нам онлайн – по электронной почте или через Личный кабинет. Это пока немного, тем не менее, все развивается довольно быстро, в ближайшие годы подавляющая часть Заявлений уйдет в электронный вид. Для наших клиентов создаются максимально удобные условия как в офисах, так и при заочном обслуживании, – Ольга Степкина, руководитель Сервисного центра.