Паводковая обстановка в Иркутской области остается стабильной

На территории Киренского и Катангского районов продолжает действовать режим повышенной готовности, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В полной готовности к реагированию находятся силы и средства, привлекаемые для ликвидации чрезвычайных ситуаций. На случай ухудшения гидрологической обстановки подготовлены пункты временного размещения населения, резервы материальных запасов и питьевой воды.

В Киренске и селе Петропавловское Киренского района, в сёлах Ерёма, Ика, Токма, Мога, Подволошино, Преображенка Катангского района дислоцируются межведомственные оперативные группы, в которые входят сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Главного управления, спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и региональной пожарно-спасательной службы.

На их вооружении – автомобильная техника высокой проходимости, лодки, суда на воздушной подушке, дизельгенераторы. Для ликвидации возможных заторов в готовности находится команда взрывников, авиация МЧС России.

«На ближайшее время запланировано расширенное межведомственное заседание для оценки мер, принимаемых должностными лицами в период подготовки к прохождению весеннего половодья и в паводкоопасный сезон, и постановки задач на следующий год», – уточнил Евгений Гоголев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области.