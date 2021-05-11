Масштабную ремонтную компанию проводят на Коршуновском ГОКе

Программа затронет ремонт техники и оборудования, сообщают в пресс-службе ГОКа.

В рамках ремонтной кампании с начала года на обоих месторождениях КГОК (Коршуновском карьере и Рудногорском руднике) провели масштабный ремонт техники: трех гусеничных экскаваторов, тяжелых бульдозеров Caterpillar и Liebher, автокрана на базе шасси КаМАЗа, 130-тонного БелАЗа, двух автогрейдеров John Deere и автокрана Liebher. Сегодня машины выполняют свои задачи на добычных участках.

Запланирован восстановительный ремонт двух буровых станков, ещё одного бульдозера Caterpillar, трёх колёсных бульдозеров «Кировец», фронтального погрузчика, колёсного экскаватора Volvo и экскаватора Liebher.

На обогатительной фабрике поэтапно вводят в работу целый ряд нового оборудования: двенадцать магнитных сепараторов, два вакуумфильтра, электронасосные агрегаты, насосное оборудование и десять гидроциклонов.

Вложения на проведение ремонтов уже составили 290 млн рублей.

«Также мы ждем поступление мощного гидравлического экскаватора Komatsu, который позволит усилить производственные мощности Рудногорского рудника. Приобретение шести единиц автосамосвалов БелАЗ, бульдозера Caterpillar и автогрейдера John Deere позволит увеличить объемы добычи на Коршуновском карьере. На обогатительной фабрике сделаем упор на обновление насосного парка участков обогащения и хвостового хозяйства – это вопрос ближайшей перспективы», – рассказывает управляющий директор ПАО «КГОК» Антон Красильников.