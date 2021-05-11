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Коронавирусом заразились 116 жителей Иркутской области

На 10 мая общее число больных составило 67,5 тыс.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации организации, суточный прирост больных в Приангарье сократился до 116 случаев.

Выздоровели за день 16 человек. Скончались от болезни – 8 человек.

Всего с начала пандемии в Приангарье инфекцию обнаружили у 67 565 человек

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Ранее президент заявил, что длинные майские выходные положительно сказались на темпах заболеваемости. Официальное число заразившихся в течение последней недели действительно практически не менялось, рост наблюдался разве что в Москве.

Однако заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов полагает, что третья волна заболеваемости «неизбежна», и официальная статистика подтверждает это.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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