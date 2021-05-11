«Слата» вошла в «Восточный союз» ритейлеров

Региональные торговые сети «Красный Яр», «Самбери» и «Слата», крупнейшие ритейлеры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России, объединяются в стратегический альянс «Восточный союз» и создают управляющую компанию - ООО «Восточные розничные сети».

Миссия альянса – обеспечение доступности продуктов и товаров повседневного спроса по справедливой цене для жителей региона в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры и ускоренное развитие современных форматов торговли на территориях СФО и ДФО.

Стратегическая цель «Восточного союза» – выстроить омниканальный мультиформатный холдинг для укрепления лидерства в продуктовом ритейле СФО и ДФО и войти в ТОП-10 российского рынка. Планируется, что совокупная EBITDA за 5 лет вырастет более чем в два раза.

«Наши регионы заметно отличаются от европейской части России – и по плотности населения, и по расстояниям между населенными пунктами, и по устройству товаропроводящей сети, и, соответственно, по предпочтениям покупателей, а понимание локальной специфики – ключевой фактор успеха в регионе, – считает исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер. – Каждая из сетей, вошедших в альянс, достигла лидерства в своем регионе, назрел переход на следующую ступень, который возможен только в парадигме партнёрства: решения становятся всё более сложносоставными и технологичными, их разработка и внедрение требуют кооперации для реализации единой для всех нас миссии – обеспечения наших покупателей самыми качественными продуктами и самым высоким сервисом».

Ключевая задача «Восточного союза» – получение долгосрочного экономического эффекта для участников за счет комплексного решения совместных задач. В рамках объединения, в частности, будут централизована стратегия развития, категорийный менеджмент, закупочная деятельность, развитие СТМ и онлайн-торговли, маркетинг, IT-решения, логистика и т.д. Объединение позволит также использовать общую базу данных, оптимизировать расходы на развитие, распространить внутри альянса лучшие бизнес-практики.

«В нашем регионе много проблем: удаленность от центральной части России и, как следствие, длительная транспортировка товаров, недостаток местных производителей и поставщиков, определенная зависимость от китайского импорта свежих овощей и фруктов, недостаток высококвалифицированных кадров. Даже очень крупной сети, каковыми являются участники объединения, довольно трудно решать эти проблемы в одиночку, особенно на фоне текущих экономических реалий, - говорит генеральный директор «Самбери» Лев Волков. – Поэтому в задачи «Восточного союза» входит развитие логистической инфраструктуры – организация хабов для магистральных поставок и распределительных центров «последней мили», что позволит нам перестроить цепочку поставок в масштабах СФО и ДФО, увеличить долю рынка и стать крупным заказчиком для поставщиков, сопоставимым с основными федеральными сетями».

«В рамках стратегического альянса открываются возможности консолидации ряда общих для всех компаний функций, а также выстраивания мультибрендового и мультиформатного игрока на базе уже существующих магазинов, – комментирует генеральный директор сети «Красный Яр» Анжела Рябова. – Кроме того, у «Восточного союза», помимо чисто экономического эффекта, есть амбиции стать лучшим работодателем в регионе и платформой для локальных поставщиков. Каждый из участников уже проделал определенный путь в этом направлении, магазины наших сетей справедливо считаются покупателями лучшими, уверена, что объединение ресурсов и действительно работающих решений кратно усилит наши позиции».

В течение 2021 года в рамках альянса планируется выстроить совместное управление приоритетными категориями товаров, подписать прямые контракты с федеральными поставщиками, произвести обмен лучшими практиками, наладить собственный импорт по ряду приоритетных категорий, проработать новые запуски собственных торговых марок (СТМ) и консолидировать значительную часть закупочного оборота сетей, что приведет к получению ощутимого мультипликативного эффекта уже к концу текущего года.

Управляющую компанию «Восточного союза» ООО «Восточные розничные сети» возглавила Ольга Наумова, которая также вошла в Правление и Совет директоров альянса.

ГК «Красный Яр» развивает сеть в двух форматах: гастрономы «Красный Яр» (65 точек) и дискаунтеры «Батон» (133 точки). Первый гастроном сети был открыт в 1997 году в центре Красноярска. Характерная особенность данного формата магазинов – по-домашнему вкусная продукция собственного производства, ориентированная на гастрономические запросы гурманов. Это позволяет «Красному Яру» оставаться экспертом в здоровом и вкусном питании. Сейчас через сеть гастрономов проходит более 100 тыс. покупателей в день. В 2015 году были запущены первые дискаунтеры «Батон». В 2020 году компания также предложила жителям Красноярска новый для города формат торговых точек – мини-дискаунтер «БАТОНчик». Также для удобства покупателей в краевом центре был открыт оптовый «Батон». В 2020 году компания запустила собственную доставку продуктов из гастрономов продуктынадом.com. Ритейлер работает в 25 населенных пунктах Красноярского края и республики Хакасия, имеет собственный распределительный центр.

«Самбери» – крупнейшая на Дальнем Востоке сеть гипермаркетов, которая обеспечивает рынок услугами розничной торговли, снабжает территорию товарами категории FMCG, производит продукты питания, отвечая покупательскому спросу всех целевых аудиторий. Более 16-ти лет назад в Хабаровске был открыт первый на Дальнем Востоке гипермаркет «Самбери» в формате дискаунтер. Сегодня сеть «Самбери» – это 30 гипермаркетов и 12 супермаркетов под брендом «Самбери», 56 магазинов у дома «Раз Два» и 77 дискаунтеров «Близкий», расположенных в Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях Дальнего Востока.

«Слата» – лидер розничной торговли Иркутской области и одна из крупнейших торговых сетей Сибири. Первый супермаркет открылся в 2002 году, сегодня в сеть входит 80 современных магазинов в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске и Саянске с широким выбором качественных продуктов питания и сопутствующих непродовольственных товаров, комфортной атмосферой и выгодными предложениями для покупателей. С 2014 года ГК «Слата» начала развитие в регионе торговой сети дискаунтеров «ХлебСоль», которая сегодня насчитывает 244 универсама, расположенных в Иркутской области и в Забайкальском крае. Развитие сети дискаунтеров является приоритетной задачей на ближайшие годы. Для успешного роста сетей и беспрепятственного развития в новых городах в 2020 году были открыты два распределительных центра в г. Чита (Забайкальский край), в г. Братск (Иркутская область), с учетом Иркутска, общая площадь складов достигает 32 тыс.м2. В 2020 году открыт dark store для обеспечения работы интернет-магазина slata.online.