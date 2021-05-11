38 очагов горения сухой травы ликвидировали в Иркутской области

В южных районах Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим, сообщают в ГУ МЧС области.

Ежедневно в профилактической работе во время праздничных и выходных дней задействовалось 590 патрульных групп. В результате их работы было выявлено 80 мест захламления территории горючими отходами и мусором, локализовано 38 очагов горения сухой травы и мусора.

В зоне патрулирования – не только границы сёл и деревень, но и прилегающие к ним территории.

В Иркутской области 505 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. На контроле органов надзорной деятельности находятся также 98 объектов экономики, из них 55 летних оздоровительных лагерей, и 627 садоводств, имеющих общую границу с лесом.

Для контроля соблюдения запрета посещения гражданами лесов при наступлении средних и высоких классов пожарной опасности в лесах, по условиям погоды, ежедневно выставлялись 143 стационарных и 113 передвижных межведомственных постов.

За нарушения требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима составлено 39 протоколов об административных правонарушениях в соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ, вынесено 23 постановления.

Общая сумма выписанных штрафов составила 60 тысяч рублей.