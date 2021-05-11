Московская биржа приобретает электронную платформу по подбору страховых и банковских продуктов INGURU

Партнерство Московской биржи и платформы INGURU расширит возможности для клиентов и позволит им получать лучшие условия в области страхования и банковских услуг, сообщают в пресс-службе Мосбиржи.

Биржа не раскрывает сумму сделки, она будет зависеть от динамики операционных и финансовых показателей приобретаемой платформы.

На сегодняшний день платформа INGURU предлагает клиентам сервисы сравнения и покупки услуг (ОСАГО, КАСКО, ипотека, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты, вклады, дебетовые карты, микрозаймы) и является лидером на рынке страхования ОСАГО с ежемесячной аудиторией более 1 млн человек.

К платформе подключены 16 страховых компаний («Росгосстрах», «АльфаСтрахование», «Ренессанс Страхование», СОГАЗ, ВСК, «Ингосстрах», «Согласие», МАКС и другие).

– INGURU – одна из лидирующих платформ по подбору финансовых услуг частными клиентами. Приобретение компании является частью стратегии Московской биржи по выходу на смежные рынки. Сервисы компании будут интегрированы в платформу Финуслуги и расширят линейку предлагаемых продуктов. Сотрудники INGURU обладают большой экспертизой и продолжат развивать платформу уже в составе команды Финуслуг, – Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи.

– Мы уверены, что сотрудничество с Московской биржей будет максимально эффективным и это позволит нам вывести сервисы платформы на качественно новый уровень, – Рустам Хасаншин, основатель INGURU.

Московская биржа представила платформу личных финансов Финуслуги 15 октября 2020 года. Пользователи платформы могут открывать банковские депозиты и приобретать электронные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) онлайн, без визита в офис. Спектр продуктов платформы будет расширяться.