ВТБ обеспечил оплату экскурсий во время поездки на ретропоезде «Рускеальский экспресс»

ВТБ реализовал проект эквайринга в ретропоезде «Рускеальский экспресс» — единственном в России ежедневном поезде на паровозной тяге. Теперь пассажиры туристического ретропоезда, следующего из Сортавалы в Горный парк «Рускеала», смогут непосредственно во время поездки оплатить товары в дороге, а также купить экскурсии в горном парке.

Все вагоны экспресса оборудованы специальными терминалами самообслуживания, которые позволяют путешественникам не только оплачивать сувениры и услуги в ретропоезде, но и приобретать экскурсии и бронировать аттракционы в горном парке «Рускеала» непосредственно во время поездки. ВТБ обеспечил работу терминалов в том числе на участках без покрытия сотовой связи. Это позволяет туристам спокойно выбрать и оплатить развлечения в горном парке непосредственно в процессе поездки и таким образом сэкономить время в парке для прогулок, а также не прибегать к расчетам наличными.

«Сегодня даже в исторических интерьерах ретропоезда россияне предпочитают пользоваться современными безналичными инструментами оплаты. Работа терминалов на борту этого поезда по технологии сопоставима с технологией эквайринга в самолете, так как покрытие сетью мобильной связи присутствует не на всем протяжении маршрута. И эта технология сейчас доступна для всех пассажиров „Рускеальского экспресса“, которые могут с комфортом расплачиваться картой во время проездки. Наша статистика говорит о росте внутреннего туризма в 2020-2021 годах, и Карелия традиционно входит в число наиболее популярных направлений для путешествий. Уверены, что число посетителей горного парка „Рускеала“ как одного из туристических центров региона и в этом году будет увеличиваться. Уже в этом году ретропоездом может воспользоваться до 200 тыс. пассажиров, а оборот терминалов составит порядка 5 млн рублей», — комментирует Сергей Кирпиченко, заместитель руководителя департамента эквайринга ВТБ.