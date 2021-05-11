Россиянам на удаленке не хватает движения и разговоров с коллегами

Согласно данным опроса, проведенного Райффайзенбанком, удаленная работа нравится 88% россиян. Главными преимуществами дистанционного формата называют экономию времени на дорогу (78%) и существенное сокращение расходов (49%). Половине опрошенных (49%) нравится, что удаленная работа позволяет проводить больше времени с семьей, а ещё 36% смогли удобнее совмещать работу и хобби. Треть опрошенных (33%) отмечают, что работа из дома позволяет им работать эффективнее, не отвлекаясь на офисный шум и разговоры коллег. Стольким же (33%) нравится возможность работать на текущем месте из другого города или страны.

Однако 12% россиян с ними не согласны — половина из них (6%) так и не смогли полюбить дистанционную работу, а другая половина и вовсе разочаровалась в ней. Более 50% опрошенных жалуются на нехватку физической активности на удаленной работе, а 42% ощущают недостаток общения и изолированность от коллег. Некоторым трудно соблюдать баланс работы и личной жизни: 35% отметили, что постоянно перерабатывают, а рабочее общение не прекращается даже в выходные. Домочадцы и мелкие хлопоты отвлекают от работы ещё 30% респондентов.

«Долгосрочный переход на удаленный или гибридный режим работы несет множество преимуществ, однако это также серьезная перемена в привычном образе жизни. Чтобы такой переход удался, нужно подходить к изменениям комплексно, — отмечает управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. — Благополучие сотрудников — приоритет для нас, поэтому на уровне компании мы запустили проект Future of Work, в рамках которого сейчас меняем ИТ-инфраструктуру , обновляем HR-практики и переоборудуем офисы в пространства, стимулирующие общение. Чтобы помочь сотрудникам правильно выстроить работу в новом формате, мы запустили тренинги по развитию новых навыков: личной эффективности на удаленке, цифрового этикета, управлению удаленными командами. Также мы ввели несколько программ для поддержания физического и ментального благополучия сотрудников в новых условиях. Формат работы каждого сотрудника обсуждается индивидуально по согласованию с руководителем, чтобы добиться максимального комфорта в зависимости от типа работы и предпочтений человека».

Опрос проводился среди тысячи жителей крупных городов России. За последний год более половины опрошенных (54%) работали удаленно на постоянной основе, ещё 22% — около 6 месяцев, периодически возвращаясь в офис, остальные 24% — несколько месяцев или менее, в периоды жестких ограничений.

В 2020 году Райффайзенбанк объявил о постоянном переходе на гибридный режим работы для более 5,5 тысяч из почти 9 тысяч сотрудников банка в 10 офисах в Москве, Омске, Ярославле и Коломне. В сентябре 2020 года был запущен проект Future of Work, цель которого — разработать и внедрить новые форматы, сочетающие лучшее от удаленной и офисной работы, чтобы добиться максимальной гибкости команд и комфорта для сотрудников.