Путевки, алкоголь и товары для детей: что покупали в России перед майскими праздниками

Подготовка к длинным выходным в мае изменила структуру расходов клиентов, выяснили аналитики Райффайзенбанка. На неделе перед 1 мая заметно выросли расходы на туристические путевки, медицинские услуги, алкоголь, табак и товары для детей. В то время как траты на мобильную связь и интернет, культуру и медикаменты в аптеках сократились.

Быстрее всего перед длинными выходными росли расходы на туристические путевки — средние траты в категории в последнюю неделю апреля были на 11% выше, чем в предыдущую. Пик покупок путевок пришелся на 26 и 27 апреля — тогда доля этих расходов в общем объеме трат клиентов достигала 6%.

На втором месте по темпам роста перед праздниками оказались алкоголь и табачная продукция, где рост составил 8,4%, а на третьем — товары для детей с ростом на 7,8%. Также клиенты в России активно тратили на оборудование и софт, товары для дома и медицинские услуги, покупали мебель и топливо для автомобилей.

Источник: данные Райффайзенбанка

«Перед праздниками клиенты увеличивают расходы, и главные инструменты здесь — это дебетовые карты и онлайн-переводы . Это экономит время и позволяет соблюдать осторожность в поездках. Мы видим, что клиенты стали чаще платить онлайн и приобретать больше товаров для самостоятельных путешествий, например, топлива или товаров для автомобиля», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.

Одновременно клиенты значительно сократили расходы на мобильную связь, услуги интернета, страховые продукты и снизили количество денежных переводов. Также упал спрос на билеты в музеи, на культурные мероприятия и товары в аптеках. При этом спрос на одежду оставался стабильным.