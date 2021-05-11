Райффайзенбанк в апреле установил рекорд по выдаче потребительских кредитов

Выдачи потребительских кредитов в Райффайзенбанке в апреле достигли рекордных 12,6 млрд рублей — это на 31% больше, чем в марте.
Количество заявок в апреле по сравнению с мартом увеличилось на 24%. При этом доля
«Клиенты активно используют потребительские кредиты для решения долгосрочных и текущих задач. И в ожидании возможного роста ставок они стремятся получить кредит на выгодных условиях. В апреле и мае ставка по кредиту в Райффайзенбанке составляет от 4,99% годовых, — отметил Иван Карпов, руководитель направления развития потребительского кредитования Райффайзенбанка. — Подать кредитную заявку проще всего онлайн, и этот канал становится всё более популярным у клиентов, существующие клиенты могут получить кредит через мобильное приложение за 5 минут».