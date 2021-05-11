Интерес к посуточной аренде жилья в Иркутской области на майские праздники резко вырос

Аналитики Авито Недвижимости проанализировали динамику спроса на краткосрочную аренду жилья в России в период майских праздников* и выяснили, что в целом по стране спрос на посуточную аренду вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сильнее всего — в 12 раз — на майские праздники спрос на посуточную аренду жилья превысил предложение в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге спрос превысил предложение в 9,8 раз, в Республике Алтай — в 9,7 раз, в Москве — в 3,8 раза, а в Московской области — в 4 раза. В Иркутской области спрос превысил предложение в 2,27 раз.

«Майские праздники — любимый россиянами период, когда все отправляются на дачи или в короткие поездки по стране. В этом году праздники внезапно удлинились, а ограничения на перемещения внутри страны, действовавшие в мае 2020 года, почти полностью сняты, что стало поводом для многих устроить себе отпуск и отправиться в небольшое путешествие», – сообщает Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.