Иркутская область в лидерах по росту ипотечного спроса на квартиры большего метража

Банк ДОМ.РФ назвал регионы-лидеры по увеличению покупаемой в ипотеку жилплощади. Наибольшее увеличение площади в ипотечных сделках с начала 2021 года зафиксировано в Челябинской области – на 42% по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого года. В тройку лидеров также вошли Иркутская и Омская области – здесь жилплощадь покупаемых в ипотеку квартир увеличилась на 25%.

Наибольший рост приходится на льготную ипотеку на новостройки – площадь приобретаемых в рамках ипотеки с господдержкой квартир выросла в полтора раза. Еще одна программа, позволившая существенно улучшить жилищные условия – «Семейная ипотека». Благодаря ей площадь купленных квартир увеличилась на 30%. Также жилье большей площади клиенты покупали по «Дальневосточной ипотеке» и ипотеке на первичном рынке вне льготной программы с господдержкой.

«Мы наблюдаем тенденцию расширения жилплощади в рамках программ с господдержкой, имеющих высокую социальную значимость. Это свидетельствует о том, что льготные ставки не только повысили доступность ипотеки, но и сделали возможной покупку квартир большей площади, что особенно актуально для семей, планирующих или имеющих детей», – рассказал Игорь Ларин, директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ.