Иркутян приглашают принять участие в фестивале Yellow Fest

6 июня в Новосибирске состоится IV Всероссийский фестиваль – кoнкyрc исполнительских искусств Yellow Fest. Он пройдет в двух форматах (очном и/или дистанционном) на выбор участников в возрасте от 3 лет и старше (без максимального ограничения по возрасту) по направлениям:

– вокал;

– хореография;

– инструментальный жанр;

– оригинальный жанр;

– театральный жанр;

– кoнкyрc поэтов;

– рэп-исполнители;

– кoнкyрc джинглов;

– киноискусство;

– декоративно-прикладное и изобразительное искусство.

Членами жюри Yellow Fest выступят ведущие деятели и специалисты в области культуры и искусства России, в том числе преподаватель кафедры эстрадного оркестра и ансамбля Кемеровского государственного института культуры, член Союза композиторов Кузбасса, член Международной ассоциации преподавателей вокала в категории «Преподаватель», лауреат Международных конкурсов Елизавета Бойцова (г. Кемерово), доцент кафедры хореографии Алтайского государственного института культуры, лауреат международных и всероссийских конкурсов Дмитрий Голубев (г. Барнаул) и другие эксперты.