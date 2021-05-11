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Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» стартует 15 мая

Первое в этом году мероприятие пройдет 15 мая с 10.00 до 20.00 часов в сквере Кирова. С 14.00 до 16.00 часов в рамках мероприятия пройдет концертная программа с участием городских творческих коллективов, а также лотерея с розыгрышем призов от мастеров и ремесленников «Иркутского Арбата», сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках фестиваля творчества будут продемонстрированы различные техники рукоделия и художественного творчества, представлены поделки ручной работы из дерева, шерсти и бисера, вязаные и сшитые изделия, ковка, мыло, косметика, свит-дизайн, предметы интерьера, изделия из натурального камня, домашние кулинарные изделия.

Мероприятия проекта «Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» в 2021 году будут проводиться с мая по сентябрь каждую вторую и третью субботу месяца в сквере им. Кирова с 10.00 до 20.00 часов, а также каждую четвертую субботу месяца на ул. Урицкого с 12.00 до 19.00 часов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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