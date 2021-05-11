Новости

ФНС: Банковские карты самозанятых в приложении «Мой налог» – только для уплаты налога

ФНС России разъяснила, что указанные самозанятыми банковские карты в приложении «Мой налог» применяются только для уплаты налога.

Читайте также:

Число самозанятых на AliExpress утроилось в 2021 году
22 апреля 2021
В России зарегистрировались два миллиона самозанятых
24 марта 2021

С начала 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались 2.3 млн человек. Для удобства уплаты налога на профессиональный доход многие привязали свои банковские карты в приложении «Мой налог» и настроили автоплатеж.

Федеральная налоговая служба обращает внимание, что этот функционал предусмотрен только для уплаты налога на профессиональный доход. ФНС не отслеживает операции по счетам этих карт.

В то же время зарегистрироваться в качестве самозанятого можно не только через приложение «Мой налог», но и на платформах партнеров ФНС России. В этих случаях операторы электронных площадок и банки могут автоматически учитывать в качестве налогооблагаемого дохода все поступления на привязанную карту. Информация об этом прописана в соответствующем договоре между самозанятым и партнером.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Для самозанятых приготовили налоговой сюрприз":
Все материалы сюжета (37)


Реклама на сайте

Продуктовый ритейл
Путевки, алкоголь и товары для детей: что покупали в России перед майскими праздниками
Ритейлеры Сибири и Дальнего Востока объединились в «Восточный союз»
Какие продукты подорожают в начале лета
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании