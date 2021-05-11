ФНС: Банковские карты самозанятых в приложении «Мой налог» – только для уплаты налога

С начала 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались 2.3 млн человек. Для удобства уплаты налога на профессиональный доход многие привязали свои банковские карты в приложении «Мой налог» и настроили автоплатеж.

Федеральная налоговая служба обращает внимание, что этот функционал предусмотрен только для уплаты налога на профессиональный доход. ФНС не отслеживает операции по счетам этих карт.

В то же время зарегистрироваться в качестве самозанятого можно не только через приложение «Мой налог», но и на платформах партнеров ФНС России. В этих случаях операторы электронных площадок и банки могут автоматически учитывать в качестве налогооблагаемого дохода все поступления на привязанную карту. Информация об этом прописана в соответствующем договоре между самозанятым и партнером.