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Юбилей поэта и прозаика Марка Сергеева отмечают в Иркутской области

Автору гимна города – песни «Любимый Иркутск – середина земли», 11 мая, исполнилось бы 95 лет. Памятные мероприятия организует Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева, сообщают в областной администрации. 

Сегодня в ней открылась книжная выставка «Марк Сергеев – поэт, прозаик, драматург». В экспозиции представлено более 80 книжных и электронных изданий. Это стихи и сказки, детские фантастические повести с иллюстрациями Раисы Бардиной-Шпирко. Многие из этих книг были изданы при жизни автора, на некоторых есть автографы. Посетители увидят фотографии писателя и предметы, которые упоминаются в его сказках. 

Отдельное место в экспозиции занимают 13 поэтических сборников и 11 книг прозы, посвящённых Александру Пушкину и декабристам – этими темами Марк Сергеев занимался на протяжении жизни. Он являлся и составителем нескольких сборников по истории города Иркутска, писал стихи на эту тему, некоторые из которых стали песнями. Также в экспозицию вошёл сборник «Звуки Земли», изданный после смерти автора. К нему прилагается диск с песнями на стихи Марка Сергеева. Самые известные из них «Иркутск – середина Земли», «Вечный свет Иркутска». 

Также на выставке представлены произведения Марка Сергеева, опубликованные в иркутском детском журнале «Сибирячок». Писатель являлся членом его редколлегии и придумал главного персонажа – волшебного мальчика Сибирячка. Выставка будет работать до 11 июня, вход – свободный. 

Детские произведения Марка Сергеева входят в региональную школьную программу по внеклассному чтению. В муниципальных библиотеках региона с 11 по 14 мая состоится акция для детей «Читаем Марка Сергеева». Во время неё пройдут громкие чтения произведений автора, литературные часы, инсценировки и викторины, обсуждения стихов и сказок известного иркутского писателя.  

Имя Марка Сергеева носят Иркутская областная детская библиотека и Иркутский Дом литераторов. На доме, где жил Марк Сергеев, установлена мемориальная доска. Также в Иркутске учреждена премия «Интеллигент провинции» имени Марка Сергеева. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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