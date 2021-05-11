Туризм назвали основой экономического роста Бурятии

Основа экономического роста Бурятии – в развитии туристического потенциала. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

– Сейчас важно, чтобы туристический сектор Бурятии цивилизовался. Для такого центра мирового интереса как Байкал надо иметь решения комплексные, спланированные, с серьезным капиталом. И в таком случае мы можем говорить о серьёзном турпотоке, которого заслуживает Бурятия, – отметил Алексей Чекунков.

Вместе с тем он считает, что упор при развитии туризма должен быть сделан на сохранение уникальной природы. По словам главы региона Алексея Цыденова, за сезон на Байкал приезжает около миллиона туристов, в основном это дикий туризм, который негативно сказывается на экологии озера.

– Если мы не сделаем цивилизованно, то неорганизованный туризм убьёт экологию Байкала, разведение костров вдоль побережья ни к чему хорошему не ведет, некоторые отдыхающие оставляют мусор, происходит вытаптывание зелёного покрова и так далее. Поэтому нам необходимо строительство нового, качественного номерного фонда разной ценовой категории, чтобы всем хватало места, – отметил Алексей Цыденов.

Министру показали площадки на территории ОЭЗ «Байкальская гавань», где инвесторы планируют строительство отельных комплексов. Один из проектов российский инвестор «Грин Флоу Байкал» планирует начать к реализации в 2021 году. Алексей Чекунков попросил установить на уровне правительства Бурятии контроль за ходом строительства отельных комплексов на территории Байкальской гавани для соблюдения единого архитектурного ансамбля и недопущения нарушения экологических норм.

Министру также презентовали площадки предполагаемого комплексного развития центральной исторической части Улан-Удэ.

– Представленный проект вызывает большие надежды. Цель министерства – в течение ближайших нескольких лет во всех крупных городах Дальнего Востока начать такие стройки по заранее продуманному комплексному плану. С современной комфортной средой для жизни людей и работы. Мне очень нравится, что в этот план входит музей, поскольку культурное развитие тоже очень важно, – отметил глава Минвостокразвития.

В Улан-Удэ под реализацию проекта «Дальневосточный квартал» рассматриваются две приоритетные площадки: центральная историческая часть города в границах улиц Советская, Смолина, Банзарова, Свободы и Юго-Восточная часть Октябрьского района.

Площадь территории в центре столицы Бурятии – около 18 гектаров. Сейчас здесь расположено восемь памятников культуры и архитектуры, несколько домов, признанных аварийными. В будущем планируется строительство более 150 тысяч квадратных метров жилья, двух детских садов по 100 мест, школы на 200 мест, 40 тысяч квадратных метров общественных пространств и парковок. Предполагается размещение зданий театра «Байкал» и Национального музея.