Цифровой рентген-аппарат появился на Тулунской станции по борьбе с болезнями животных

Лечить сложные переломы и проводить обследование внутренних органов у мелких и домашних животных теперь будет гораздо проще, сообщают в областной администрации.

Тулунская станция по борьбе с болезнями животных приобрела современный рентген-аппарат. Такого вида оборудование здесь будут применять впервые.

Аппарат сейчас проходит регистрацию в Роспотребнадзоре, после чего его запустят в работу. В планах – приобретение гематологического анализатора для проведения лабораторных исследований крови животных.