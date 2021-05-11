В Бурятии благоустроят территории, прилегающие к туристическим местам

Минтуризма республики выделило на эти цели 19,9 млн рублей, сообщают в пресс-службе правительства Бурятии.

На данные средства организуют санитарные остановки, создадут или обновят экологические пешеходные и велосипедные тропы (на Гусином озере, в Санаге, Максимихе и Хоринском районе). А сделают объекты турпоказа доступными для маломобильных групп населения.

Также ближайшее время начнет свою работу новый визитно-информационный центра в поселке Усть-Баргузин на территории гостевого дома «Баргуджин Токум».