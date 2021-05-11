Игорь Кобзев поставил задачу новому министру экономического развития доработать стратегию развития региона

Необходимо доработать Стратегию социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года с учетом поступивших предложений. Важно, чтобы до конца 2021 года документ был принят. Об этом Губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил на встрече с министром экономического развития Иркутской области Натальей Гершун.

Глава региона поставил перед министерством ряд задач. Они касаются реализации национальных и инвестиционных проектов, поддержки малого и среднего бизнеса, взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики.

В частности, это сопровождение реализации и поддержка крупных инвестиционных проектов, повышение налоговой отдачи от предприятий, реализация мероприятий по повышению позиций Иркутской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, участие в конкурсном отборе Минобрнауки России на предоставление гранта на создание научно-образовательного центра «Байкал», реализация инструментов государственно-частного партнерства, развитие особой экономической зоны «Ворота Байкала», формирование стратегии по развитию туризма и другие значимые вопросы.

– Министерство экономического развития – одно из ключевых, - отметил Игорь Кобзев. - От его работы во многом зависит будущее Иркутской области и роль субъекта в масштабах страны. У Приангарья огромный потенциал. Сегодня важно эффективно использовать возможности региона и планомерно двигаться к достижению главной цели, обозначенной в Послании Президента России, – улучшению жизни людей.