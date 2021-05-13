Какие мероприятия пройдут в «Год массового спорта» в Иркутске?

Самое массовое и яркое спортивное шоу «Года массового спорта» в Иркутске – Бабрфест – пройдет в августе. В рамках фестиваля участников ждут спортивные соревнования, кулинарные бои между ресторанами, а зрители смогут «наотжиматься» на еду. Денис Гук проведет квиз об иркутском спорте. По планам организаторов, мероприятие соберет 8 тысяч участников и сможет войти в книгу рекордов Гиннеса. А уже в мае иркутян ждут ежедневные зарядки на свежем воздухе и фитнес-марафоны от World Class. Программа уточняется и дополняется, но есть пять мероприятий, в которых можно принять участие уже сейчас. О них – наш материал.

1. Личные рекорды: обойти вокруг Земли

Иркутяне прошли 160 км, отжались 1130 раз, проплыли 4050 метров, но еще не похудели ни на грамм – так на сегодняшний день выглядит копилка достижений «Года спорта» в Иркутске. «В конце года мы соберемся и отчитаемся, сколько тонн неправильного веса сбросили все вместе, сколько раз пешком обошли вокруг планеты Земля», – улыбается куратор проекта Александр Откидач. О личном участии в проекте уже заявили мэр Иркутска Руслан Болотов, директор сети АЗС «Байкальская Региональная Компания» Вероника Шородок и исполнительный директор World Class Ксения Каурова.

– Присоединяйтесь: раз в месяц между теми, кто хотя бы один раз в неделю выкладывает свои показатели, будет проводиться розыгрыш призов от ТОП-50 компаний Иркутска, – обещают организаторы.

2. МАРАФОНЫ WORLD CLASS: Похудеть и увеличить силовые показатели

С 17 мая по 13 июня пройдут три марафона: «Идеальные ягодицы», «Super press для мужчин» и «Экспресс-похудение». В июне пройдут семейный и танцевальный марафоны, марафон по набору мышечной массы. Четыре недели тренировок в режиме онлайн. За это время вы гарантированно получите результат, если будете выполнять все рекомендации специалистов. Чтобы принять участие в бесплатном фитнес-марафоне, нужно сделать два простых шага: зарегистрироваться на сайте и присоединиться к группе в Telegram.

● Идеальные ягодицы

Куратор проекта: Костромина Ирина

Тренировки 5 раз в неделю – сила, рельеф, тонус, гибкость. Консультации по питанию. Чат-поддержка 24/7. Фотопозирование.. Принять участие: https://godsportairk.ru/projects/1

● Super press для мужчин

Куратор проекта: Ефремов Роман

Тренировки 5 раз в неделю – жиросжигание, сила, рельеф, тонус. Разработанное меню от нутрициолога. Чат-поддержка 24/7. Принять участие: https://godsportairk.ru/projects/2

● Экспресс-похудение

Тренировки 5 раз в неделю – жиросжигание, сила, рельеф, тонус. Разработанное меню от нутрициолога. Чат-поддержка 24/7. Фото до/после. Принять участие: https://godsportairk.ru/projects/3

3. Массовые зарядки: выходи, Иркутск!

Более 4000 зарядок будет проведено в этом году, начиная с середины мая и по 1 октября, обещают организаторы проекта «Год массового спорта». Зарядки будут проходить ежедневно, в каждом из 35 округов Иркутска. Расписание занятий и список площадок будут размещены на сайте 15 мая.

4. Народная олимпиада: какой округ спортивнее?

5. «Сказал – Сделал»: хотите помочь?

Каждый округ Иркутска сможет выбрать команду из 10-15 участников, которые будут бороться за звание самого спортивного округа, играя в городки, волейбол, мини-футбол, лапту и участвуя в семейной эстафете.

Организаторы «Года массового спорта» в Иркутске запускают челлендж «Сказал – Сделал». Его смысл в том, чтобы иркутяне, которые имеют возможности и желание, могли сделать свой личный вклад в благоустройство Иркутска спортивного.

– У нас есть много хороших иркутян, – знает Александр Откидач, – не компаний, а именно иркутян, которые могут оглянуться в свое прошлое и сказать: я родился на Синюшке, и в моем дворе не было турника, поэтому я ходил заниматься в соседний двор. А сейчас мне 50, я могу себе позволить установить турник там, где его не хватало. Мы хотим запустить этот добрый спортивный челлендж, поэтому если кто-то из вас или ваших друзей хочет принять участие, звоните.