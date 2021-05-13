Какие мероприятия пройдут в «Год массового спорта» в Иркутске?

Самое массовое и яркое спортивное шоу «Года массового спорта» в Иркутске – Бабрфест – пройдет в августе. В рамках фестиваля участников ждут спортивные соревнования, кулинарные бои между ресторанами, а зрители смогут «наотжиматься» на еду. Денис Гук проведет квиз об иркутском спорте. По планам организаторов, мероприятие соберет 8 тысяч участников и сможет войти в книгу рекордов Гиннеса. А уже в мае иркутян ждут ежедневные зарядки на свежем воздухе и фитнес-марафоны от World Class. Программа уточняется и дополняется, но есть пять мероприятий, в которых можно принять участие уже сейчас. О них – наш материал.
1. Личные рекорды: обойти вокруг Земли
Иркутяне прошли 160 км, отжались 1130 раз, проплыли 4050 метров, но еще не похудели ни на грамм – так на сегодняшний день выглядит копилка достижений «Года спорта» в Иркутске. «В конце года мы соберемся и отчитаемся, сколько тонн неправильного веса сбросили все вместе, сколько раз пешком обошли вокруг планеты Земля», – улыбается куратор проекта Александр Откидач. О личном участии в проекте уже заявили мэр Иркутска Руслан Болотов, директор сети АЗС «Байкальская Региональная Компания» Вероника Шородок и исполнительный директор World Class Ксения Каурова.
– Присоединяйтесь: раз в месяц между теми, кто хотя бы один раз в неделю выкладывает свои показатели, будет проводиться розыгрыш призов от ТОП-50 компаний Иркутска, – обещают организаторы.
2. МАРАФОНЫ WORLD CLASS: Похудеть и увеличить силовые показатели
С 17 мая по 13 июня пройдут три марафона: «Идеальные ягодицы», «Super press для мужчин» и «Экспресс-похудение». В июне пройдут семейный и танцевальный марафоны, марафон по набору мышечной массы. Четыре недели тренировок в режиме онлайн. За это время вы гарантированно получите результат, если будете выполнять все рекомендации специалистов. Чтобы принять участие в бесплатном фитнес-марафоне, нужно сделать два простых шага: зарегистрироваться на сайте и присоединиться к группе в Telegram.
● Идеальные ягодицы
Куратор проекта: Костромина Ирина
Тренировки 5 раз в неделю – сила, рельеф, тонус, гибкость. Консультации по питанию. Чат-поддержка 24/7. Фотопозирование.. Принять участие: https://godsportairk.ru/projects/1
● Super press для мужчин
Куратор проекта: Ефремов Роман
Тренировки 5 раз в неделю – жиросжигание, сила, рельеф, тонус. Разработанное меню от нутрициолога. Чат-поддержка 24/7. Принять участие: https://godsportairk.ru/projects/2
● Экспресс-похудение
Тренировки 5 раз в неделю – жиросжигание, сила, рельеф, тонус. Разработанное меню от нутрициолога. Чат-поддержка 24/7. Фото до/после. Принять участие: https://godsportairk.ru/projects/3
3. Массовые зарядки: выходи, Иркутск!
Более 4000 зарядок будет проведено в этом году, начиная с середины мая и по 1 октября, обещают организаторы проекта «Год массового спорта». Зарядки будут проходить ежедневно, в каждом из 35 округов Иркутска. Расписание занятий и список площадок будут размещены на сайте 15 мая.
4. Народная олимпиада: какой округ спортивнее?
Каждый округ Иркутска сможет выбрать команду из 10-15 участников, которые будут бороться за звание самого спортивного округа, играя в городки, волейбол, мини-футбол, лапту и участвуя в семейной эстафете.
5. «Сказал – Сделал»: хотите помочь?
Организаторы «Года массового спорта» в Иркутске запускают челлендж «Сказал – Сделал». Его смысл в том, чтобы иркутяне, которые имеют возможности и желание, могли сделать свой личный вклад в благоустройство Иркутска спортивного.
– У нас есть много хороших иркутян, – знает Александр Откидач, – не компаний, а именно иркутян, которые могут оглянуться в свое прошлое и сказать: я родился на Синюшке, и в моем дворе не было турника, поэтому я ходил заниматься в соседний двор. А сейчас мне 50, я могу себе позволить установить турник там, где его не хватало. Мы хотим запустить этот добрый спортивный челлендж, поэтому если кто-то из вас или ваших друзей хочет принять участие, звоните.
Кроме онлайн-марафонов, с мая по октябрь в каждом округе города пройдут ежедневные зарядки на свежем воздухе. Главным событием «Года массового спорта» станет масштабный летний Бабрфест, приуроченный ко Дню физкультурника, который проводится во вторую субботу августа.
Зарегистрироваться для участия, следить за общими результатами и вносить в них свой вклад можно на специально созданном первом спортивном сайте Иркутска
Проект проходит при поддержке администрации г. Иркутска, фитнес-клубов Физрук и World Class. Генеральный партнер проекта – Сеть АЗС «Байкальская Региональная Компания». Куратор «Года массового спорта» – Александр Откидач.