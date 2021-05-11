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Мэр Иркутска потребовал усилить меры безопасности в школах

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Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В ближайшие сутки в школах и детских садах Иркутска пройдут собрания педагогического состава и подробные инструктажи по алгоритму действий в случае возникновения кризисных ситуаций.

– Иркутск скорбит вместе со всей страной из-за событий, которые сегодня произошли в Казани. Сейчас наша задача максимально усилить все меры безопасности в школах и детских садах. Проверить работу каждой тревожной кнопки, провести дополнительные инструктажи внутри образовательных организаций, строго соблюдать входной контроль, – заявил Руслан Болотов.

Напомним, сегодня, 11 мая, в Казани произошла стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. Погибли семь восьмиклассников, учительница и сотрудница школы, пострадали более 20 человек. 19-летний нападавший задержан. Его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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