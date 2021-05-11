Газ и нефть через 30 лет будут не нужны?

Россия обеспечена запасами нефти при существующем уровне добычи на 59 лет, запасами природного газа — на 103 года, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Цифры хорошо известны отраслевым аналитикам, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Общее мнение, что доказанные запасы «Газпрома» столь велики, что холдинг вряд ли сможет их полностью монетизировать, а значит, их не стоит учитывать при оценке справедливой капитализации компании. Однако в социальных сетях и даже в СМИ очень распространена точка зрения, что нефть в России скоро закончится и россияне умрут с голоду. Подобные мысли даже комментировать бессмысленно. Другое дело, что для разработки месторождений часто нужны серьезные инвестиции. Именно поэтому нефтегазовые компании часто просят налоговые льготы для месторождений Арктики и Восточной Сибири.

Может ли случится такая ситуация, что нефть и газ из России не будут востребованы глобальной экономикой? Каковы риски «зеленой» энергетики? Ведь каменный век закончился не из-за того, что кончились камни. В ближайшие 20-30 лет эти риски — ненужность нефти и газа — очень невелики. При этом считается, что спрос на газ будет более длительным, чем на нефть.

Стоит разоблачить еще один очень популярный в интернете миф о том, что природные богатства в России принадлежат небольшой группе физических лиц, которые, так сказать, обогащаются на фоне остальных россиян. На самом деле, это откровенная ложь. Баррель добычи на душу в России намного меньше, чем в некоторых очень богатых сырьевых странах. Там, действительно, можно жить за счет природной ренты, лежать под пальмой и ничего не делать. В России так невозможно.

При этом с середины 2000-х в нашей стране проводится политика ресурсного национализма. Ее автором является нынешний глава «Роснефти» Игорь Сечин. Основные доходы от экспорта нефти и газа идут в бюджет. Достаточно посмотреть консолидированную долю налогов в выручке. Плюс к этому контрольный пакет в основных российских сырьевых компаниях принадлежит государству — в «Газпроме», его нефтяной дочке «Газпром нефти» и лидере национальной добычи «Роснефти». То есть дивиденды на государственные доли идут в казну.

Акции нефтегазовых компаний — основа капитализации российского рынка акций. В России 11 млн частных брокерских счетов. Соответственно, купив акции «Лукойла» или «Татнефти», любой желающий может получать свою долю природной ренты в виде дивидендов. В России существуют все условия, чтобы работать и зарабатывать внутри страны.