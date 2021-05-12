Распространение единого налогового платежа на организации и ИП одобрила Госдума в I чтении

Документ инициировало правительство РФ, сообщает ТАСС.

Согласно ему, плательщикам предоставляется единый способ исполнения своих обязанностей по уплате обязательных платежей с объединением их в единой точке одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к конкретному бюджету бюджетной системы РФ.

При этом предусматривается признание исполнения обязанности по уплате обязательного платежа с использованием единого налогового платежа со дня предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему РФ на счет федерального казначейства денежных средств в качестве единого налогового платежа либо со дня внесения физическим лицом в банк, кассу местной администрации, организацию федеральной почтовой связи или в МФЦ наличных денежных средств для их перечисления в бюджетную систему РФ на счет федерального казначейства в качестве единого налогового платежа.

«Реализация положений законопроекта создаст для плательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате обязательных платежей, сократит издержки субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, и время оформления расчетных документов, а также позволит обеспечить понятное и простое состояние расчетов плательщика с бюджетом», – говорится в пояснительной записке.