Названы регионы с самой дорогой ипотекой, Иркутская область в их числе

Средняя ипотечная ставка по всем регионам России в первом квартале 2021 года составила 7,24%, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.

Самый высокий уровень ставок среди федеральных округов зафиксирован в Уральском ФО, среди регионов по этому показателю лидирует Чеченская Республика.

Средняя ставка по ипотеке в УрФО по итогам квартала составила 7,39%, подсчитали в ЦБ. На втором месте по этому показателю – Сибирский ФО с 7,37%, на третьем – Центральный ФО с 7,34% годовых. В первую пятерку также вошли Южный (7,29%) и Северо-Западный (7,22%) ФО. Самые низкие средние ставки – в Приволжском (7,19%), Северо-Кавказском (7,15%) и Дальневосточном (6,42%) федеральных округах.

Регионы с самым высоким уровнем ипотечных ставок:

Чеченская Республика 7,85%

Севастополь 7,76%

Республика Тыва 7,71%

Республика Ингушетия 7,62%

Республика Крым 7,61%

Ханты-Мансийский АО 7,57%

Иркутская область 7,48%

Кемеровская область 7,47%

Москва 7,46%

Тверская область 7,4%

Самый низкий уровень ставок отмечен в Чукотском АО – 5,6% годовых. В число регионов с минимальными ставками по ипотеке также вошли:

Приморский край (5,8%);

Магаданская область (6,18%);

Республика Саха (Якутия) (6,36%);

Амурская область (6,39%).

Статистика ЦБ показывает, что на территории Дальневосточного ФО есть только один регион со средней ставкой по ипотеке выше 7% – это Камчатский край (7,29%). В Уральском ФО, напротив, нет ни одного региона со ставкой ниже 7%, минимальный уровень (7,21%) отмечен в Курганской области.

По итогам 2020 года средняя ставка по ипотеке в России, по данным ЦБ, составляла 7,62%. Самый высокий уровень ставок отмечался в Ингушетии (8,35%), самый низкий – в Якутии (6,3%).