Названы регионы с самой дорогой ипотекой, Иркутская область в их числе

Средняя ипотечная ставка по всем регионам России в первом квартале 2021 года составила 7,24%, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.
Самый высокий уровень ставок среди федеральных округов зафиксирован в Уральском ФО, среди регионов по этому показателю лидирует Чеченская Республика.
Средняя ставка по ипотеке в УрФО по итогам квартала составила 7,39%, подсчитали в ЦБ. На втором месте по этому показателю – Сибирский ФО с 7,37%, на третьем – Центральный ФО с 7,34% годовых. В первую пятерку также вошли Южный (7,29%) и Северо-Западный (7,22%) ФО. Самые низкие средние ставки – в Приволжском (7,19%), Северо-Кавказском (7,15%) и Дальневосточном (6,42%) федеральных округах.
Регионы с самым высоким уровнем ипотечных ставок:
- Чеченская Республика 7,85%
- Севастополь 7,76%
- Республика Тыва 7,71%
- Республика Ингушетия 7,62%
- Республика Крым 7,61%
- Ханты-Мансийский АО 7,57%
- Иркутская область 7,48%
- Кемеровская область 7,47%
- Москва 7,46%
- Тверская область 7,4%
Самый низкий уровень ставок отмечен в Чукотском АО – 5,6% годовых. В число регионов с минимальными ставками по ипотеке также вошли:
- Приморский край (5,8%);
- Магаданская область (6,18%);
- Республика Саха (Якутия) (6,36%);
- Амурская область (6,39%).
Статистика ЦБ показывает, что на территории Дальневосточного ФО есть только один регион со средней ставкой по ипотеке выше 7% – это Камчатский край (7,29%). В Уральском ФО, напротив, нет ни одного региона со ставкой ниже 7%, минимальный уровень (7,21%) отмечен в Курганской области.
По итогам 2020 года средняя ставка по ипотеке в России, по данным ЦБ, составляла 7,62%. Самый высокий уровень ставок отмечался в Ингушетии (8,35%), самый низкий – в Якутии (6,3%).