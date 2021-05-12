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Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменили в Иркутской области

Мера действовала с мая 2020 года.

– Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет с 1 мая отменена во всех субъектах. Между тем, работодателям рекомендовано переводить эту категорию сотрудников на дистанционный режим работы, – передает слова губернатор пресс-служба правительства области.

Глава региона подчеркнул, что вакцинация пожилого населения по-прежнему остается приоритетной. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привились почти 82 тысячи человек старше 60 лет. Оба компонента получили 52 тысячи человек. Всего в регионе от коронавируса вакцинировано первым компонентов 209 888 человек, полный курс вакцинации прошли 131 630 человек.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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