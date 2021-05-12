Крупный рогатый скот в Иркутской области проверят на лейкоз

Сотрудники службы ветеринарии Иркутской области проведут около 300 тысяч исследований на лейкоз крупного рогатого скота (КРС), который содержится в сельхозпредприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подобных хозяйствах региона.

По словам руководителя ведомства Сергея Шевченко, в первом квартале текущего года уже проведено около 26 тысяч ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на выявление этого заболевания.

Лейкоз КРС является хроническим заболеванием и протекает долгое время без симптомов. Фермер не только недополучает молоко и приплод, но и рискует приобрести проблемы со своим здоровьем.

Обо всех случаях заболевания или подозрении лейкоза крупного рогатого скота необходимо информировать государственную ветеринарную службу района.