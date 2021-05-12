Молодежный форум «Байкал» пройдет с 9 по 14 августа 2021 года

В Правительстве Иркутской области прошло первое заседание рабочей группы по подготовке и проведению международного молодежного форума «Байкал» в 2021 году. Мероприятие состоится с 9 по 14 августа, место проведения определяется. До 1 июня 2021 года распоряжением Губернатора Иркутской области будет утвержден состав рабочей группы форума и план мероприятий. Денежные средства на организацию и проведение форума «Байкал» заложены в государственную программу Иркутской области «Молодежная политика» в размере 10 миллионов 654 тысячи рублей.

– Главная тема форума – «Байкал – точка притяжения молодежи». Работа пройдёт по шести направлениям: «Молодежный туризм», «Карьера и предпринимательство», «Молодежные сообщества», «Диалог культур», «Медиа», «Сибирский кампус». По итогам конкурсного отбора участниками станут 400 молодых людей в очном формате и 200 человек в формате «онлайн» в возрасте от 18 до 35 лет из регионов России и других стран. Около двух тысяч человек будут слушателями, – сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, открывая заседание.

Результатом форума должны стать более 100 разработанных социально–экономических проектов, направленных на развитие Байкальского региона, субъектов Сибирского федерального округа и страны в целом.

– В рамках форума планируется проведение грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи на поддержку социально значимых проектов участников. Максимальный размер гранта для физических лиц – 1,5 миллиона рублей, – рассказала министр по молодежной политике Приангарья Маргарита Цыганова.