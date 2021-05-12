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Домашний арест продлили бывшей главе Минздрава Иркутской области

Наталию Ледяеву задержали в конце прошлого года из-за подозрения в мошенничестве с госконтрактами, сообщает ТАСС

Кировский районный суд Иркутска продлил срок домашнего ареста экс-министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой, которая обвиняется в мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты.

Ледяеву, ушедшую с поста министра здравоохранения в начале ноября 2020 года, задержали 30 ноября. Ей и еще четверым фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").


/ Сибирское Информационное Агентство /
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