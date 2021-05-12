Более 34 тысяч запросов о взыскании задолженности с пенсионеров поступило в ПФР Иркутской области

Пенсионный фонд России обязан производить удержания из пенсий, если у гражданина имеются долги – за коммунальные услуги, кредиты, штрафы, алименты и т.д., сообщают в фонде.

Удержания производятся как с пенсии по старости, так и по инвалидности.

Размер удержаний не должен превышать 50%, а в некоторых случаях, установленных законодательством Российской Федерации, не более 70%.

Для производства удержаний на основании исполнительных документов не требуется письменного согласия должника, органы ПФР при этом не обязаны уведомлять должника о производимых удержаниях.

Органы ПФР не наделены полномочиями по прекращению удержаний. Закон прямо предусматривает, что правом прекращения или приостановления исполнительного производства обладают только орган принудительного взыскания либо судебный орган, а правом отзыва исполнительного документа обладает исключительно взыскатель. Поэтому по вопросам, связанным с удержанием из пенсий, гражданам необходимо обращаться в Службу судебных приставов либо непосредственно к взыскателю.