Два лесных пожара погасили в Иркутской области

Оба возгорания зарегистрированы в Тайшетском районе, сообщают в областной администрации.

Одно на незакрепленном за арендаторами участке в пяти километрах от города Бирюсинска в лиственном лесу. Второе – в трех километрах от деревни Малиновка на арендованном участке. Эти пожары произошли по вине местного населения. Потушены на общей площади восемь гектаров.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде региона зарегистрировано 28 пожаров на общей площади 393,2 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 207 случаев, площадь, пройденная огнем, – на 25 024,1 га.

По прогнозу ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 12 мая, по области местами ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

С 1 мая в южных, центральных и западных районах региона действует особый противопожарный режим, ограничивающий пребывание граждан в лесу и запрещающий пользоваться открытым огнём, сжигать сухую растительность и мусор.