Здание пригородных касс на вокзале Иркутск-Пассажирский готовят к демонтажу

Освободившаяся территория станет частью нового здания объединенного пассажирского зала.

фото с сайта irkipedia.ru

Пункты продажи проездных документов перенесены в подъезд №3. Также через этот подъезд пассажиры и посетители смогут выйти на перрон и в тоннель для прохода на пассажирские платформы.

По прибытию в Иркутск пассажиры поездов будут проходить на вокзал через тоннель, далее по перрону через западные ворота на привокзальную площадь. Для простоты ориентирования установлены навигационные указатели и напольная разметка.