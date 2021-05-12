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Здание пригородных касс на вокзале Иркутск-Пассажирский готовят к демонтажу

Освободившаяся территория станет частью нового здания объединенного пассажирского зала.

<p>фото с сайта irkipedia.ru</p>

фото с сайта irkipedia.ru

Пункты продажи проездных документов перенесены в подъезд №3. Также через этот подъезд пассажиры и посетители смогут выйти на перрон и в тоннель для прохода на пассажирские платформы.

По прибытию в Иркутск пассажиры поездов будут проходить на вокзал через тоннель, далее по перрону через западные ворота на привокзальную площадь. Для простоты ориентирования установлены навигационные указатели и напольная разметка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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