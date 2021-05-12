5 плюсов государственной регистрации ипотеки в электронном виде

Внедрение цифровых технологий позволяют проводить государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе ипотеки в электронном виде. Управления Росреестра по Иркутской области называет пять преимуществ электронной формы регистрации.

1. Короткий срок

Государственная регистрация ипотеки по документам, представленным в электронной форме, осуществляется в течение 1 рабочего дня следующего за днем поступления соответствующих документов.

2. Более низкая пошлина

Размеры государственной пошлины, установленные Налоговым кодексом РФ за государственную регистрацию в отношении прав физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае совершения указанных юридически значимых действий с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации, и получением результата услуги в электронной форме. Таким образом, применяется пониженный коэффициент госпошлины, а именно 70% от установленного размера для физических лиц.

3. Экономия времени

Получатель государственной услуги не теряет времени на визит в пункт приема документов в офис Многофункционального центра, а может получить услугу в электронном виде в любое удобное время, находясь дома или на работе.

4. Меньше ошибок

Уменьшается доля ошибок, допущенных сотрудниками органа регистрации прав при обработке бумажных документов, что повышает уровень удовлетворенности клиента по полученным услугам Росреестра. Таким образом, исключается «человеческий фактор», заявитель самостоятельно подает документы и не зависит от действий чиновника.

5. Минимизация контактов во время пандемии

Следует отметить, что катализатором повышения востребованности цифровых сервисов послужили введенные ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Преимущество подачи документов в электронном виде в условиях пандемии выразилось в минимизации физических контактов.