Темпы вакцинации в Иркутской области ниже, чем в Бурятии

В Иркутской области полный курс вакцинации прошли 131 тыс. человек или 5,5% от населения региона (2,3 млн человек). При этом более 209 тысяч жителей Приангарья привились первым компонентом вакцины.

Темпы вакцинации в соседней Бурятии чуть выше. Там, по последним данным, вакцинировано почти 60 тысяч человек, это 6% населения всей республики (0,98 млн человек).

В целом, темпы вакцинации в Иркутской области и республике Бурятия близки к общероссийским значениям. Так, по данным на 10 мая, в России полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины) 8,611 млн человек, что составляет 5,89% от населения все страны.

В ближайшее время в Иркутской области будут развернуты мобильные пункты вакцинации в садоводствах. Кроме того, в Иркутске можно привиться от коронавируса в трех торговых центрах: ТРЦ «Новый», ТРЦ «Юбилейный» и ТРЦ ЕвроПарк.