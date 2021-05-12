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Темпы вакцинации в Иркутской области ниже, чем в Бурятии

В Иркутской области полный курс вакцинации прошли 131 тыс. человек или 5,5% от населения региона (2,3 млн человек). При этом более 209 тысяч жителей Приангарья привились первым компонентом вакцины.

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Темпы вакцинации в соседней Бурятии чуть выше. Там, по последним данным, вакцинировано почти 60 тысяч человек, это 6% населения всей республики (0,98 млн человек).

В целом, темпы вакцинации в Иркутской области и республике Бурятия близки к общероссийским значениям. Так, по данным на 10 мая, в России полностью привито от коронавируса (первым и вторым компонентами вакцины) 8,611 млн человек, что составляет 5,89% от населения все страны.

В ближайшее время в Иркутской области будут развернуты мобильные пункты вакцинации в садоводствах. Кроме того, в Иркутске можно привиться от коронавируса в трех торговых центрах: ТРЦ «Новый», ТРЦ «Юбилейный» и ТРЦ ЕвроПарк.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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