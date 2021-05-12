«Ночь музеев» пройдёт в Иркутском краеведческом музее 15 мая

В этом году тема мероприятия – «Больше, чем музей». Она посвящена Году науки и технологий. Сотрудники музея подготовили обширную программу: с 16.00 до 22.00 в каждом из семи отделов будут проходить активности, которые познакомят посетителей с научной стороной деятельности музея.

Отдел истории (ул. Карла Маркса, 2) с 18.00 до 22.00 приготовил программу «Детективная история: Код науки».

В экспозиционном отделе «Окно в Азию» (130 квартал, ул. 3-го Июля, 21А, 21Б) посетителей ждет концерт местных творческих коллективов, мастер-шоу от ювелира Екатерины Скачковой, показ докфильма «Русский Морган» и другие тематические мероприятия.

Отдел природы (ул. Карла Маркса, 11) представит программу «По следам геолога». В нее войдут: экскурсия по выставке «Любовь к камню на всю жизнь», презентация «Геологическое происхождение озера Байкал», игровые мероприятия.

В выставочном отделе «Музейная студия» (ул. Карла Маркса, 13) «Ночь музеев» будет проходить в рамках персональной выставки Дмитрия Житова «Портреты Парижа».

Музей В. Распутина (ул. Свердлова, 20) в 14.00 приглашает на презентацию сборника стихов Игоря Дронова, выступление группы «Ледокол», экскурсию «Прогулки по вечернему Иркутску Валентина Распутина».

На ледоколе «Ангара» (мкрн. Солнечный) с 17.00 до 20.00 посетителям будут проводить обзорные экскурсии, викторины и презентуют выставку макетов стрелкового оружия.

Культурно-просветительский центр им. свт. Иннокентия (Вениаминова) (Качугский р-н, с. Анга) в «Ночь музеев» приглашает на лекцию Натальи Гончаренко «Основы генеалогии, или с чего начать изучение своей родословной».