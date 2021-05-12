Общегородской субботник в Иркутске состоится 15 мая. В этот день принять участие в уборке Иркутска смогут все желающие, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее субботник был перенесен из-за плохой погоды.

С 1 апреля в рамках месячника санитарной очистки Иркутска на субботники вышло уже свыше 42 тысяч человек. С городских территорий вывезено более 2000 тонн мусора.

– В этом году погодные условия внесли существенную корректировку в планы по очистке города. В Иркутске еще остались места, где не успели навести порядок, поэтому было принято решение продлить месячник санитарной очистки до конца мая. В планах вывезти еще более 6000 тонн мусора, – сообщил заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

До 31 мая коммунальные службы и управляющие организации в усиленном режиме продолжат заниматься уборкой мусора, проведением ямочного ремонта дорог, нанесением разметки на магистралях, ремонтом и покраской ограждений на улицах, мостах, путепроводах и скверах, на спортивных и детских площадках, приведением в порядок фасадов зданий.Также по поручению мэра города пройдут по проверке правил содержания придомовых территорий, которые прилегают к частным домовладениям.