Противопожарные рейды проходят в садоводствах Иркутска

В садоводствах Иркутска проходят рейды по соблюдению особого противопожарного режима (ОПР), сообщает пресс-служба мэрии. Пожарные инспекторы проводят информирование население и раздают садоводам памятки.

– Во время таких рейдов главное – это объяснить жителям, насколько опасным может быть сжигание валежника и прошлогодней травы на участке. Пожары во время подобной уборки участка случаются нередко. Чаще всего разъясняем, людям, как пользоваться мангальным оборудованием с соблюдением всех мер пожарной безопасности. Для этого нужно заранее отсыпать площадку под мангалом песком и иметь рядом ёмкость с водой. Также во время противопожарного режима нельзя допускать открытого огня, – отметил консультант отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Иркутска Алексей Рудых.

ОПР на территории Иркутска введен с 1 мая. Он продлится до снятия пожароопасной обстановки решением Правительства Иркутской области.

Напомним, что с 1 января 2021 года вступили новые правила противопожарного режима в Российской Федерации. За нарушение требований пожарной безопасности в рамках особого противопожарного режима согласно ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа:

– на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей;

– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 30 тысяч до 40 тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.