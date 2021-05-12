Альфа-Банк заплатит до 1 млн рублей в игре-квиз «Симулятор мошенника»

Альфа-Банк запустил игру в своем мобильном приложении. Это игра-квиз «Симулятор мошенника», для которой мы отобрали самые распространенные схемы обмана и примеры того, как с ними справиться.

Один вопрос квиза — одна ситуация. Каждому игроку дается 10 вопросов с вариантами ответов, где только один — правильный. На вопросы отводится по 15 секунд, время отмеряет таймер. Принимать решение и действовать приходится быстро, как и в реальных ситуациях с мошенниками.

За правильные ответы на все вопросы игроки могут заработать до 1 000 000 рублей — денежный приз, который будет распределен случайным образом между 1000 победителями в финале. Если игрок ошибся в ответах, он может репостнуть квиз в соцсетях — за это дается дополнительная попытка (вопросы будут уже другие). В игре есть памятка, которая помогает прокачать теорию и применить ее на практике.

«Все говорят про мошеннические ситуации. Но одни только знания уже не работают, поэтому мы сделали настоящий симулятор мошенника прямо в мобильном приложении. Это игра с солидным призовым фондом. Финалисты смогут получить реальные деньги за внимательность», — поделился директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.