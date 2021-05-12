Специалисты российско-японского Солид Банка рассказали об особенностях вкладов в пользу несовершеннолетнего, и чем вклад «Детский» Солид Банка отличается от других.

Поддержать первые шаги своего ребенка в большом мире, дать наилучший старт во взрослую жизнь, вот та цель, ради которой родители задумываются о таком инструменте, как детский накопительный счет или вклад. Так что же он из себя представляет? Как выбрать и на что обратить внимание? Обо всем этом рассказывают специалисты российско-японского Солид Банка, недавно запустившего вклад «Детский».

1. Что такое детский вклад?

Целевой вклад на ребенка – это долгосрочный депозит, который открывается в пользу несовершеннолетнего лица. Его назначение сводится к тому, чтобы накопить средства к наступлению совершеннолетия ребенка. Под этим подразумевается в том числе и то, что в полной мере ребенок сможет им воспользоваться в 18 лет.



При этом надо отметить, что с 14 лет у ребенка уже будет частичный контроль над своим вкладом, например, он сможет самостоятельно вносить средства на вклад.

В плане безопасности средств на детском вкладе он не уступает обычному вкладу, так как также входит в государственную программу страхования вкладов.

2 . Как открыть детский вклад?

В целом, не сложнее, чем обычный банковский депозит, но понадобится свидетельство о рождении ребенка.

3. На что стоит обратить внимание при выборе вклада для ребенка?

На самом деле, подобных вкладов не так уж много, тем не менее, выбирать всё равно есть из чего. И ставка по вкладу, зачастую, является хоть и явным, но не основным преимуществом при выборе целевого депозита.

В первую очередь, разные банки устанавливают различные требования к минимальной сумме вклада, так, например, в Солид Банке по вкладу «Детский» предусмотрена очень комфортная стартовая сумма вклада – всего 5 тысяч рублей.

Во-вторых, стоит выбирать вклад с капитализацией процентов.

В-третьих, очевидно, что больше возможностей для накопления предоставляется по вкладу, в котором нет ограничений по сроку пополнения вклада и по сумме дополнительных взносов. Именно так ситуация обстоит с детским вкладом Солид Банка.

Ставка. В среднем ставка по такого рода вкладам варьируется в районе 3-5%. В Солид Банке ставка не фиксированная, она приравнена к ключевой ставке ЦБ РФ и растет вместе с ней. Соответственно, на 11.05.21 она составляет 5 %.

Подводя итог сказанного, специалисты Солид Банка отмечают, что вклад "Детский" является одним из надежных и грамотных инструментов для того, чтобы обеспечить финансовое благополучие детей в будущем. Он не требует особых финансовых затрат, для того, чтобы начать копить уже сейчас. Маленького ребенка в будущем ждет ещё множество подарков и игрушек на дни рождения и праздники, но лучшим подарком может стать именно забота о его будущем.

Условия вклада «Детский» в Солид Банке на 11.05.21:

Минимальная сумма вклада: всего 5 тыс. руб;

всего 5 тыс. руб; Процентная ставка: равна Ключевой ставке ЦБ РФ, актуально - 5 % годовых;

равна Ключевой ставке ЦБ РФ, актуально - 5 % годовых; Срок вклада: 3 года (1096 дней);

3 года (1096 дней); Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца;

ежемесячно, в последний рабочий день месяца; Капитализация процентов: ежеквартально;

ежеквартально; Пополнение: период и сумма дополнительных взносов не ограничена;

период и сумма дополнительных взносов не ограничена; Расходные операции по вкладу: не предусмотрены;

не предусмотрены; Пролонгация: предусмотрена.

Отдельно стоит отметить, что вклад «Детский» могут открыть на только родители, но и бабушки/дедушки ребенка и даже некровные родственники, например, крёстные.



Все подробности по ссылке https://solidbank.ru/for-individuals/deposits/types-of-deposits-and-interest-rates/vklad-detskiy/ , а также во всех офисах АО «Солид Банк».



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