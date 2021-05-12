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Солид Банк предлагает оформить страховку от укуса клеща

Майские праздники в самом разгаре, парки и лес уже во всю зеленеют, а клещ уже не дремлет...Подвергнуться нападению этих паразитов можно не только в лесу, на приусадебном участке, но и в городской черте. О тяжести возможных последствий встречи с клещом знают даже дети. Самыми распространенными и опасными заболеваниями, которыми можно заразиться при укусе клеща, являются клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. При отсутствии специализированной медицинской помощи в кратчайшие сроки данные недуги могут привести к инвалидности или летальному исходу.

Вакцинация безусловно, эффективна, но ее необходимо начинать заранее и соблюдать определенную схему.

Что же делать? Как обезопасить себя и своих близких, особенно детей, от этих страшных паразитов? Солид Банк предлагает надежный инструмент защиты – страховой полис на сумму до 1 000 000 руб. Срок действия полиса – 1 год.

  • Широкий круг застрахованных лиц: мужчины, женщины, дети в т.ч. иностранные граждане. 
  • Возможность приобретения полиса в подарок! 
  • Широкое страховое покрытие: профилактика и лечение всех заболеваний,переносимых клещами.
  • Количество обращений по полису не ограничено.

Что входит в страховку?

  1. Медицинский осмотр;
  2. Удаление клеща;
  3. Лабораторные исследования для выявления наличия возбудителей заболевания;
  4. Назначение лечения при необходимости;
  5. Стационарная помощь;
  6. Реабилитационно-восстановительное лечение.

В случае заболевания гарантировано стационарное лечение с полным комплексом лечебно-диагностических мероприятий и необходимым количеством доз противоклещевого иммуноглобулина на весь период пребывания в стационаре.

Оформить полис можно, обратившись в любой офис АО "Солид Банк"*.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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