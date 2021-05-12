Новые сухие газоочистки на БрАЗе заработают досрочно

Участником федеральной программы «Чистый воздух» БрАЗ стал в 2019 году. Об этом сообщил депутатам Думы Братска управляющий директор алюминиевого завода Евгений Зенкин, рассказывая о ходе экологической модернизации предприятия.

Модернизация производства должна привести к снижению суммарного количества выбросов на 20% к 2025 году, в том числе по фторидам и бенз(а)пирену. Важный пункт программы – внедрение технологии «ЭкоСодерберг».

– Всего в рамках программы на БрАЗе установлено 374 электролизера «Экологического Содерберга». В этом году планируем заменить еще 198, на 10 мая 67 уже установлены, – рассказал Евгений Зенкин. – Сухие газоочистки №31 и 32, которые мы начали строить в этом году, сейчас готовы на 65 и 80% соответственно. Мы запустим их уже в октябре-ноябре, а не в декабре, как планировали, что позволит нам добиться намеченного экологического эффекта немного раньше.

Кроме того, в 2021 году будет разработана техническая документация на строительство еще двух СГОУ. Сухие газоочистные сооружения – собственная разработка РУСАЛа, на треть дешевле импортных аналогов, улавливают до 99,9 % вредных веществ.

Запланированные мероприятия по программе «Чистый воздух» выполняются в полном объеме и даже с опережением графика, подчеркнул управляющий директор БрАЗа.

Напомним, в конце апреле компания РУСАЛ объявила о глобальной перестройке четырех своих самых старых алюминиевых заводов советских времен – в Братске, Шелехове, Красноярске и Новокузнецке. В частности, на территории БрАЗа будут возведены корпуса, где установят электролизеры РА-550, работающие по технологии обожжённого анода. На сегодняшний день это самая передовая разработка в алюминиевой промышленности. Половину прежних корпусов демонтируют. Объем производства останется на нынешнем уровне – чуть более миллиона тонн алюминия в год, а воздействие на экологию сведется к минимуму. Отметим, что внедрение более современных технологий на заводе началось задолго до того, как БрАЗ стал участником федеральной программы. Курс на модернизацию производства и вывод рабочих из вредных условий взят по инициативе основателя компании Олега Дерипаска около 15 лет назад.

– Мы, депутаты, контролируем выполнение заводом принятых ранее планов. Отмечу, что завод выделяет огромные средства не только на модернизацию, а также на социальное проекты, благоустройство города, вложил серьезные средства в строительство ковидного госпиталя на улице Курчатова. Компанией РУСАЛ в городе делается очень много, за что мы очень благодарны - прокомментировал председатель ПДК по экологии, депутат Думы Братска Александр Большешапов.

В этом году будет закончено благоустройство Парка металлургов, восьми построенных РУСАЛом детских площадок, территории «Центра помощи и спасения» на Курчатова, а на городской базе отдыха «Простоквашино» оборудуют пляжную зону, рассказал депутатам Евгений Зенкин. При поддержке металлургов собственной вертолетной площадкой обзаведется Центральная районная больница. Наряду с этим продолжается создание проектно-сметной документации благоустройства пешеходной зоны улицы Крупской.