Каким будет ОСАГО для беспилотников?

Уже в 2021 году на российских дорогах могут появиться беспилотные автомобили в рамках тестового запуска, а правительство планирует подготовить федеральный закон о высокоавтоматизированном транспорте. Также с появлением беспилотников потребуются коррективы в закон «об ОСАГО» и другие связанные с ним нормативные акты. Дело в том, что новый вид транспорта не подразумевает наличие водителя, а сегодня в обязательном автостраховании очень многое завязано именно на человеке.

Как минимум в законодательных актах нужно будет прописать права и обязанности владельца беспилотного транспорта. По мнению директора по отраслевым решениям в страховании IT-компании «КРОК» Андрея Крупнова, беспилотные автомобили принципиально не поменяют юридическую схему:

– При возникновении ДТП возникает ответственность у одного или нескольких его участников. Данная ответственность определяется по праву собственности на имущество, пострадавшее в ДТП, либо использовавшееся для нанесения ущерба. Не играет никакой роли, находился ли владелец имущества за рулём. В конце концов, уже сейчас, если полис ОСАГО предусматривает наличие нескольких лиц, допущенных к управлению, может возникнуть (и регулярно возникает) ситуация, когда автомобилем управляет другой человек, а владелец находится, скажем, на пассажирском сидении. С точки зрения взаимоотношений, возникающих при ДТП, нет никакой разницы, управлял ли автомобилем человек или автопилот. Можно даже представить, что автопилот в полис ОСАГО можно будет вписать в качестве одного из «лиц», допущенных к управлению.

Что касается урегулирования убытков, то здесь глобальных технических сложностей тоже не предвидится. Автономные автомобили оснащены максимальным количеством диагностических средств, позволяющих зафиксировать место, время и обстоятельства (с помощью видеокамер) аварии. В крайней ситуации, когда владелец беспилотного авто не будет присутствовать в машине в момент аварии, автопилот уведомит данного человека о факте и обстоятельствах ДТП, после чего владелец своей электронно-цифровой подписью (ЭЦП) подпишет свою часть протокола (возможна ситуация, когда робот будет сам генерировать свою часть протокола). Проблемы могут возникнуть только при желании второй стороны оспорить обстоятельства происшествия, поскольку тогда придётся решать конфликт в суде. Но, учитывая, насколько точную и подробную информацию о движении записывает беспилотный автомобиль, я бы не рекомендовал с ним спорить.

А вот с точки зрения оценки рисков и расчёта тарифов изменения произойдут существенные. Однако дать точные прогнозы по страховым тарифам пока не представляется возможным: страховщикам нужно собрать статистику и понять убыточность. При расчёте стоимости ОСАГО для беспилотных автомобилей, вполне вероятно, появится новый коэффициент в зависимости от используемого типа автопилота. Например, автопилот «Теслы» или «Яндекса» могут оцениваться как представляющие разный уровень риска. Теоретически можно представить себе коэффициент «бонус-малус», применяемый к таким автомобилям на основании общей статистики аварийности с их участием. Зато для беспилотников не имеют смысла андеррайтерские коэффициенты, зависящие от стажа и возраста водителя. Да и вообще вся статистика, связанная с водителем, при расчёте стоимости страхования беспилотных автомобилей, управляемых автопилотом, учитываться не будет.

Поскольку сейчас на рынке обязательного автострахования наблюдается обратный тренд, т.е. максимально детальный учёт особенностей водителя как главного фактора риска (и это совершенно правильный подход для машин с водителем), страхование беспилотных автомобилей, очевидно, может выделится в отдельный подвид автострахования. Такое себе ОСАГО для беспилотников, где буду использоваться различные методики оценки риска, вероятно, что-то позаимствуют у каско.

Вполне вероятна и желательна ситуация, когда в ОСАГО для беспилотных автомобилей будет включён механизм страхования на базе пользования, учитывающий долю времени, когда автомобилем управлял человек или автопилот. Страховой тариф будет, соответственно, рассчитываться на базе этих двух составляющих. Определить их, по понятным причинам, не составит труда. Учитывая, что уже сейчас автопилот управляет автомобилем существенно лучше среднего водителя, а дальше этот отрыв будет только расти, такой подход может позволить владельцам автономных автомобилей существенно сэкономить на стоимости страховки.

Подводя итоги хочу отметить, что главное необходимое изменение – это принципиальное решение по допуску беспилотных автомобилей на дороги общего пользования и их включение в систему обязательного страхования. А так даже название менять не придётся, закон и так называется «об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», он как будто изначально написан под беспилотные автомобили.