Антитеррористическую защиту проверяют в школах Иркутской области

Вместе со специалистами в иркутской школе №22 побывал глава региона Игорь Кобзев, сообщают в правительстве Приангарья.

– Трагедия в казанской школе показала, что мы еще раз должны уделить максимальное внимание вопросам безопасности объектов, где находятся дети, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что все запланированные мероприятия, связанные с окончанием учебного года, состоятся с учетом мер безопасности и эпидемической ситуации.

– Мы ничего не отменяем и не переносим. А в летний период специалисты Росгвардии и наших оперативных служб – МЧС, полиции – проведут дополнительные тренировки и учения. На июнь мы планируем координационное совещание, где проанализируем проблемные вопросы. К данной работе я поручил подключиться также мэров территорий. В социальных сетях прочитал много негативных комментариев на тему качества предоставляемых услуг охранными предприятиями, – подчеркнул губернатор.

Напомним, в Казани 11 мая, произошла стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. Погибли семь восьмиклассников, учительница и сотрудница школы, пострадали более 20 человек. 19-летний нападавший задержан. Его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит.