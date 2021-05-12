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БКС проведет конференцию по стратегиям автоследования

18 мая в 11.00 мск. времени БКС Мир инвестиций приглашает принять участие в онлайн-конференции, на которой спикеры расскажут о самых популярных инвестиционных стратегиях БКС и ответят на вопросы в прямом эфире.

Виктор Бондарович, руководитель департамента автоследования БКС мир инвестиций, расскажет, что такое «магазин инвестиционных стратегий FINTARGET», как устроен сервис автоследования в БКС, как отбираются стратегии и контролируется их работа и кто авторы инвестиционных стратегий.

Вячеслав Смольянинов, главный инвестиционный стратег по рынку акций BCS Global Markets, автор стратегий «Дивидендная корзина БКС» и «Hedge Fund» проведет обзор текущей ситуации на финансовых рынках, а также расскажет о рыночной стратегии «Дивидендная корзина БКС» - какая её цель и в чем актуальность подхода для инвестора на рынке РФ,  и нейтральной стратегии «Hedge Fund».

Участие в мероприятии бесплатное, требуется регистрация по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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