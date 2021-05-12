Социальные объекты получат только нуждающиеся территории Иркутской области

Строить и ремонтировать социальные объекты в Иркутской области будут исходя из принципа приоритетности. Об этом губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил на заседании Регионального совета, в котором приняли участие представители облправительства, федеральных ведомств и главы муниципальных образований.

На заседании ряд мэров высказал консолидированную позицию о необходимости пересмотреть систему рейтингового отбора, применяемую в рамках строительства и ремонта социальных объектов. При существующей системе в лидерах рейтинга оказываются территории, где есть готовая проектно-сметная документация, а также средства на «привязку» типовых проектов к местности, либо на разработку новых.

Мэры обратили внимание на то, что есть школы, которые находятся в аварийном состоянии, и этот факт нужно обязательно учитывать. Главы муниципалитетов предложили при выборе объектов, которые должны быть построены или отремонтированы в первую очередь, руководствоваться объективной необходимостью. Губернатор поддержал эту инициативу.