Игорь Кобзев поучаствовал в Байкальском экологическом диктанте

Акция прошла сегодня, 12 мая, в Год Байкала в Иркутской области, сообщают в администрации области.

Главная площадка, с которой транслировался текст, была организована в Байкальском Государственном университете. Текст, специально составленный детской писательницей Анной Масленниковой, читала министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

Диктант писали на 158 площадках в разных регионах России, в том числе республиках Бурятия, Чувашия, в городах Москве, Ярославле, Краснодаре. Проверить свои знания пожелали около трех тысяч человек. Идею проведения Байкальского экологического диктанта поддержал легендарный хоккеист, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Принять участие в акции смогли все желающие, независимо от возраста и гражданства, прошедшие регистрацию на любой из созданных площадок. Адреса всех площадок были опубликованы на официальных информационных ресурсах организаторов диктанта.

Результаты диктанта будут известны 25 мая и опубликованы на сайте Иркутского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы: voopirk.ru. Адрес электронной почты оргкомитета проекта: baikaldiktant@mail.ru.